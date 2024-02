Viel Alkohol im Spiel war am Montag laut Polizei bei einem Unfall in Friesenheim. Gegen 10.20 Uhr war eine 43-jährige Autofahrerin auf der Erzberger- in Richtung Industriestraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Pettenkoferstraße abbiegen – und zwar in so weitem Bogen, dass sie ein auf der Fahrbahnseite der Pettenkoferstraße an der Ampel wartendes Auto eines 44-Jährigen beschädigte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille bei der Frau. Sie wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Ihr droht eine Geldbuße oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.