Raymond Höptner (CDU) hat den Wahlkreis 36 in Ludwigshafen gewonnen. Der 26-jährige Ortsvorsteher aus Mundenheim zu seinem Wahlsieg.

Herr Höptner, mit 26 Jahren in den Landtag, wie fühlt sich das an?

Ich bin baff, voller Freude. Das ist ein riesiger Vertrauensbeweis. Ich freue mich sehr, den Wahlkreis zum ersten Mal für die CDU gewonnen zu haben.

Sie sind der jüngste Ortsvorsteher in Ludwigshafen, haben bei der Kommunalwahl gewonnen, jetzt bei der Landtagswahl. Ist das ein Traum?

Das ist schon Realität. Das Ergebnis zeigt, dass wir die richtigen Themen setzen und ich eine bodenständige Person bin, die nah am Bürger ist. Politik macht mir wahnsinnig viel Freude. Ich will mich für die Menschen einsetzen.

Sie haben im Wahlkreis Beatrice Wiesner geschlagen, die Landesvorsitzende der Jusos. Was hat den Ausschlag gegeben – der Landestrend?

Das mag eine Rolle gespielt haben, aber ich denke auch, dass meine Person überzeugt hat. Ich bin ein Kind dieser Stadt, hier tief verwurzelt. Das ist für mich der eigentlich ausschlaggebende Grund gewesen.

Haben Sie damit gerechnet, dass sich die CDU auf Landesebene so deutlich gegenüber der SPD durchsetzen kann?

Ja, das habe ich. Gordon Schnieder war der perfekte Spitzenkandidat. Er hat auf die richtigen Themen gesetzt und damit nach 35 Jahren einen Politikwechsel in Rheinland-Pfalz herbeigeführt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.

Am stärksten hat die AfD in Ludwigshafen zugelegt. Inwieweit beschäftigt Sie das?

Das ist ein Thema, das mich besorgt.

Sie sind einer der jüngsten Abgeordneten. Wieso ist es wichtig, dass junge Leute im Landtag sitzen?

Weil junge Menschen ein Teil der Gesellschaft sind und in Parlamenten repräsentiert sein sollten.

Zum Wahlkreis 36 zählen die Stadtteile Nord, Süd, Friesenheim, Mundenheim und Rheingönheim.

Ein Interview mit Marion Schneid lesen Sie hier.