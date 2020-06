Die Ludwigshafener Polizei hat am Samstagabend einen betrunkenen Autofahrer erwischt. Der Mann saß mit 2,58 Promille am Steuer. Gegen 23.20 Uhr hatten Zeugen der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, das auf der B 9 in Schlangenlinien fahre. Auf dem Kaiserwörthdamm konnte die Streife den Wagen stoppen und den Fahrer kontrollieren. Ein Alkoholtest ergab die 2,58 Promille. Der 49-Jährige kam daher mit auf die Polizeiinspektion 1. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass gegen den Mann aus Westfalen eine Fahrerlaubnissperre besteht, da er schon häufiger mit ähnlichen Delikten aufgefallen war. Im Gespräch mit den Polizisten zeigte sich der Mann uneinsichtig. Er betonte, auch in Zukunft betrunken fahren zu wollen. Daher wurde sein Auto sichergestellt. Zudem wurden Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/932-2122.