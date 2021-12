Mit 2,24 Promille und ihrem Auto ist eine 43-Jährige am Mittwochabend durch die Innenstadt gefahren. Ein Zeuge rief um 22 Uhr die Polizei an, weil eine scheinbar betrunkene Frau mit einem Auto in der Bismarckstraße (Mitte) losgefahren sei. Der Zeuge habe die Frau noch gebeten, sich nicht hinters Steuer zu setzen. In der Wredestraße konnte die Polizei die 43-Jährige eigenen Angaben zufolge kontrollieren. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab 2,24 Promille. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Polizei beschlagnahmte ihren Führerschein. Gegen die Fahrerin kann nun eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle überprüfen, ob die Frau weiterhin zum Autofahren geeignet ist.