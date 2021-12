Betrunken und ohne Fahrerlaubnis hat ein 31-Jähriger laut Polizei am frühen Dienstag gegen 1.15 Uhr in der Innenstadt einen Unfall verursacht. Mit seinem Auto war auf der Dammstraße von der B37 kommend in Richtung Wredestraße unterwegs. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr über eine Verkehrsinsel. Dabei fuhr er ein Verkehrsschild um, wodurch die Ölwanne seines Pkws aufgerissen wurde. Danach setzte der 31-Jährige seine Fahrt fort. In der Lutherstraße blieb das Auto wegen des Ölverlusts stehen. Als die von Zeugen benachrichtigte Polizeibeamten eintrafen, stellten sie starken Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,1 Promille. Zudem stellten sie fest, dass ihm seine Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war. Die Ölspur wurde von einer Spezialfirma beseitigt, das Auto abgeschleppt.