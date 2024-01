Im Kreuzungsbereich der Frankenthaler Straße (West) in Richtung Lorientallee (Mitte) hat sich laut Polizei am frühen Sonntag gegen 0.55 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem Alkohol im Spiel war. Verbotswidrig bog der 35-jährige Verursacher nach links in die Rohrlachstraße (Hemshof) ab und übersah dabei einen geradeaus fahrenden Pkw. Es kam zu einer Kollision mit erheblichem Sachschaden. Der Verursacher türmte, wurde jedoch im Umfeld durch Polizeistreifen gestellt und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille, weshalb der Mann auf die Dienststelle gebracht und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwarte nun ein Strafverfahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Zeugenhinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2222.