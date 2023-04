Sachschaden von etwa 9000 Euro ist laut Polizei in der Nacht auf Dienstag bei einem Unfall am Schänzeldamm (Mundenheim) entstanden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kollidierte ein 42-jähriger Autofahrer gegen 0.30 Uhr mit dem Fahrzeug eines 21-Jährigen bei einem Überholmanöver. Der 42-Jährige war betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Der Mann räumte außerdem ein, am Abend einen Joint geraucht zu haben. Er wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel fährt und einen Unfall verursacht, muss mit Freiheitsentzug von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafen rechnen, warnt die Polizei.