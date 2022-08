Mit 1,72 Promille Alkohol im Blut hat ein 45-Jähriger laut Polizei am Sonntag gegen 21.20 Uhr in Süd einen Unfall verursacht. Mit seinem Pkw fuhr er vom Fahrbahnrand im Bereich der Wittelsbachstraße los und kollidierte mit dem Auto eines 54-jährigen, der Vorfahrt hatte. Der 45-Jährige fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Als die Polizei den Verkehrsunfall aufnahm, erschien der Verursacher erneut an der Unfallstelle. Als er die Polizei sah, setzte er plötzlich mit seinem Pkw zurück und versuchte erneut zu flüchten. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte den 45-Jährigen. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizeibeamten schließlich Atemalkohol bei ihm. Dem 45-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde direkt beschlagnahmt.