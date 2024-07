Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ist laut Polizei gegen einen 22-Jährigen eingeleitet worden. Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt fiel der Renault-Fahrer am Samstagmorgen gegen 3.45 Uhr in der Schienenstraße (Waldhof) auf. Der Pkw-Fahrer missachtete zunächst die Anhaltesignale der Polizei und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, wurde aber schnell eingeholt. Ein Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab einen Wert von 1,7 Promille Alkohol im Blut. Dem Mann wurde die in seiner Probezeit befindliche Fahrerlaubnis entzogen, sein Führerschein wurde nicht aufgefunden.