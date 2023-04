1,65 Promille Alkohol im Blut wurden bei einem 33-Jährigen gemessen, der laut Polizei am frühen Sonntag in der Innenstadt einen Unfall verursacht hat. Gegen 5.20 Uhr befuhr der Mann mit seinem Auto die Rheinufer- in Richtung Carl-Bosch-Straße. Er kam dabei mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem auf dem Seitenstreifen abgestellten Lkw und schob diesen auf einen davor abgestellten Laster. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann klagte über leichte Brustschmerzen und wurde dem Rettungsdienst übergeben.