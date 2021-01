Einen 42-jährigen Autofahrer wollten Polizisten am Sonntag um 23.30 Uhr Im Zollhof (Mitte) kontrollieren. Nachdem der Mann zunächst geflüchtet war, konnten ihn die Beamten in der Kaiser-Wilhelm-Straße anhalten. Weil sie den Verdacht hatten, dass der Mann betrunken sein könnte, musste er einen Atemalkoholtest machen. Der ergab 1,19 Promille. Für eine Blutprobe kam der 42-Jährige mit zur Polizeidienststelle. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten und kann mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe und einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem hat er gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen, so die Polizei.