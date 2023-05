Mit 2,03 Promille war am späten Montagabend ein Mann auf seinem Roller in Oggersheim unterwegs. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Fahrer einem Anwohner aufgefallen, als er in der Schillerstraße (Oggersheim) einen Hinterhof ansteuerte. Beim Abstellen war das Fahrzeug umgefallen, was der schwankende Mann ignorierte. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den 53-Jährigen in der Geistgasse einer Kontrolle unterziehen und den hohen Promillewert per Atemalkoholtest feststellen.

In der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.