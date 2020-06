Einen in Schlangenlinien auf der B9 fahrenden Autofahrer hat die Ruchheimer Autobahnpolizei am Freitagmittag aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife stoppte den Wagen. Laut Polizei zeigte sich der 49-jährige Fahrer zunächst unkooperativ und stellte die Rechtmäßigkeit der Kontrolle in Frage. Schließlich stimmte er einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Dieser ergab einen Wert von 2,39 Promille.

Die Beamten wollten den Mann dann in den Streifenwagen bringen und mitnehmen. Bei einer Durchsuchung wurde der Mann aggressiv. Nach der Aufforderung, seine Taschen zu leeren, zog er ruckartig seine Hand aus der Hosentasche, formte seine Finger zu einer Pistole und lief weg. Die Beamten fingen den Betrunkenen ein und legten ihm Handfesseln an. Auch dagegen wehrte er sich. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.