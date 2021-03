Zwei Männer haben am Montagabend am Berliner Platz randaliert und herumgepöbelt. Wartende an der Haltestelle waren deshalb verängstigt. Eine alarmierte Polizeistreife kontrollierte das Duo, einen 51- und einen 59-jährigen Mann. Der Jüngere habe sich auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv verhalten, heißt es weiter im Polizeibericht. Er sei betrunken gewesen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,27 Promille. Um ihn zu bändigen, legten die Beamten dem Mann Handschellen an. Wegen der starken Alkoholisierung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Als er in der Nacht aus dem Krankenhaus entlassen wurde, alarmierten Zeugen erneut die Polizei, da der 51-Jährige immer wieder schwankend auf die Straße lief. Der ebenfalls verständigte Kommunale Vollzugsdienst brachte den Mann schließlich in eine psychiatrische Klinik.