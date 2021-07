In Oggersheim ist am Donnerstagvormittag ein 60-Jähriger mit seinem Auto statt auf den eigenen Parkplatz in den Vorgarten seines Nachbarn gefahren. Wie die Polizei weiter mitteilte, versuchte der Mann danach, mit seinem Schlüssel das Gartentor auf dem Grundstück zu öffnen. Der Nachbar sprach den 60-Jährigen an, der offensichtlich betrunken war und verständigte die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei dem 60-Jährigen ergab einen Wert von 3,07 Promille. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.