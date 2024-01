Ein Autofahrer hat am Samstagmittag über Notruf der Polizei gemeldet, dass er ein Auto verfolge, das in extremen Schlangenlinien fahre und teilweise auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Das Fahrzeug mit vier Insassen wurde schließlich in der Robert-Koch-Straße (Friesenheim) von zwei Streifenbesatzungen gestoppt. Am Steuer saß ein 33-Jähriger aus Mannheim. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille und ein Urintest zeigte, dass er zusätzlich unter Einfluss von Kokain stand, teilte die Polizei weiter mit. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.