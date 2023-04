Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den Titel „Mister Einzelhandel“ hat sich Edmund Keller redlich verdient. Seit unglaublichen sechs Jahrzehnten führt er den Ludwigshafener Einzelhandelsverband. Am 25. August ist der Seniorchef des Schuhhauses Keller 90 geworden und sagt beschwingt: „Es darf so weitergehen.“

So kennt man Edmund Keller. Er trägt sein Herz auf der Zunge und sagt, was er denkt. So hat er es immer gehalten und so will er es auch künftig tun. Die Innenstadt (und ihr Niedergang)