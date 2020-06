Ein bisher Unbekannter hat am späten Donnerstagabend in einem Bus in Ludwigshafen ein Telefonat ein 16-Jährigen mitgehört. Der junge Mann vermutete, dass sich die Jugendliche abfällig über ihn geäußert hatte und schlug sie daher. Die Tat passierte laut Polizei gegen 22.30 Uhr an der Endhaltestelle in Rheingönheim. Die 16-Jährige habe während der Busfahrt mit einer Freundin telefoniert und sich dabei abfällig über einen Bekannten geäußert. Der hinter der 16-Jährigen sitzende Unbekannte habe sich offenbar angesprochen gefühlt und daher das Mädchen geschlagen, so die Polizei. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß, dunkle mittellange Haare mit Mittelscheitel, bekleidet mit dunkler Jogginghose, dunklem Pullover. Die Polizei spricht von einem südländischen Erscheinungsbild. Der Täter war in Begleitung eines etwa 20-jährigen Mannes, der einen weißen Pullover trug. Hinweise an die Polizei unter 0621/963-2122.