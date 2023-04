Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Glaubwürdigkeit einer 15-Jährigen ist der entscheidende Punkt in einem Prozess an der Großen Jugendkammer des Landgerichts Frankenthal. Ein 32-jähriger Ludwigshafener soll dieses Mädchen 2020 in seiner Wohnung mehrfach sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes lautet deshalb die Anklage.

Der 32-Jährige schweigt zu den Anklagepunkten.