Dem Landgericht Frankenthal zufolge ist der Auftakt des Missbrauchsprozesses gegen einen heute 32-jährigen Angeklagten aus Ludwigshafen verschoben worden. Er hätte sich ab 14. Januar wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts verantworten sollen. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann laut Gericht zur Last, von Januar bis März 2020 ein damals 13 Jahre altes Mädchen in 17 Fällen in seiner Wohnung sexuell missbraucht beziehungsweise vergewaltigt zu haben. Der Angeklagte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und ist bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Nach der Einschätzung der Staatsanwaltschaft kommt die Anordnung der Sicherungsverwahrung in Betracht. Zur Sache habe sich der Angeklagte bisher nicht geäußert. Ein Grund für die Verschiebung wurde nicht genannt.