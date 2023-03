Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes wird einem 32-jährigen Ludwigshafener in einem Prozess vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Frankenthal vorgeworfen. Er soll zwischen Mitte Januar und Ende März 2020 in seiner Wohnung in Oggersheim ein damals 13 Jahre altes Mädchen mindestens 17 Mal sexuell missbraucht und teils vergewaltigt haben.

Der Angeklagte hat sich auch am fünften Verhandlungstag am Montag nicht zu den Vorwürfen geäußert. Deshalb ist die Frage, ob die inzwischen 15-Jährige die Wahrheit sagt,