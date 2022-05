Ein 32-jähriger Ludwigshafener, den die Staatsanwaltschaft wegen des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes angeklagt hatte, ist am Dienstag von der Siebten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal freigesprochen worden. Zwischen Januar und März 2020 soll er ein damals 13 Jahre altes Mädchen in seiner Wohnung mindestens 17 Mal sexuell missbraucht haben, lauteten die Vorwürfe der Anklage. Warum in dem Gerichtsverfahren allerdings nicht festgestellt werden konnte, dass diese Anklage zutrifft, lesen Sie im ausführlichen Bericht.