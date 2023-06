Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor dem Landgericht Frankenthal wurde am Dienstag der Prozess gegen einen heute 53 Jahre alten Mann aus Ludwigshafen fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich zwischen 2001 und 2004 in 140 Fällen an seinem Stiefsohn vergangen zu haben. Zu Beginn der Taten war der Junge zehn Jahre alt. Der Mann bestreitet die Vorwürfe.

Der heute 31-jährige Stiefsohn hatte ausgesagt, damals sexuelle Handlungen an seinem Stiefvater vorgenommen zu haben, um länger aufbleiben zu dürfen. Auch in gemeinsamen Urlauben sei es zu