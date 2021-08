Auf dem Gelände der Kurita Europe GmbH im Industriepark Süd (Mundenheim) ist es am Samstagmorgen zur Explosion eines Mischbehälters gekommen. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, kamen keine Menschen zu Schaden und auch die Umwelt sei nicht gefährdet gewesen.

Aus noch ungeklärter Ursache hatte sich in dem Mischbehälter ein zu hoher Gasdruck gebildet. Teile des Behälters hielten dem Druck nicht mehr stand und wurden weggesprengt. Dabei wurde auch das Dach der Produktionsstätte beschädigt, sagte Firmensprecher Dirk Hustede auf Anfrage. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei rund 80.000 Euro. Für Anwohner habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.

In dem Mischbehälter werden Rohstoffe mit Wasser vermengt, um das Produkt Kuriverter IK 100 herzustellen – eine Flüssigkeit, die unter anderem zur Reinigung von Meerwasserentsalzungsanlagen eingesetzt wird. Bei der Herstellung sind das Mischen der Bestandteile und die Vorgehensweise genau festgelegt.

Trümmer flogen 35 Meter weit

„Nach unseren bisherigen Erkenntnissen hat es keine Abweichung bei dem Prozedere gegeben“, sagte der Firmensprecher. Der Druck in dem Behälter, der etwa 8000 Liter fasst, sei immer weiter gestiegen, der Mitarbeiter an der Anlage habe sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können, bevor das Teil explodiert sei.

Teile der Anlage seien durch den Überdruck weggesprengt worden, hätten die Hallendecke durchschlagen und seien bis zu 35 Meter weit geflogen. Da sich am Wochenende nur wenige Mitarbeiter auf dem Firmengelände aufhielten, sei niemand gefährdet gewesen. „Die Betriebsstörung ist glücklicherweise glimpflich ausgegangen“, sagte der Firmensprecher. Durch den Druck wurde die Flüssigkeit aus der Anlage freigesetzt. Das Gelände sei nach dem Unfall gereinigt worden. Die Produktionsanlage wurde stillgelegt. Die Gewerbeaufsicht ist bei der Ermittlung der Unfallursache eingeschaltet. Geprüft werde nun, ob ein Bedienungsfehler vorlag, Rohstoffe verunreinigt waren oder der Behälter womöglich unzureichend gereinigt war, so der Firmensprecher. Abgesehen von der Mischanlage könne die Produktion der anderen Anlagen im Werk weiterlaufen.

Seit 2015 in japanischer Hand

Das japanische Unternehmen Kurita hat 2015 die Aluminium-, Papier- und Wassersparte der früheren BK Giulini von deren Nachfolger Israel Chemicals (ICL) übernommen. Hergestellt werden in Ludwigshafen Produkte zur Wasseraufbereitung, etwa bei der Trinkwassergewinnung und der Abwasserreinigung. Außerdem werden Papierzusatzstoffe für Taschentücher sowie Oberflächenleim für Kartonagen produziert.