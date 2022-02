Mir reicht’s: Corona, mein Krankenhausaufenthalt, Trauerfälle in meinem persönlichen Umfeld, kirchliche Missbrauchsfälle und jetzt das noch: Zoff und Säbelrasseln in der Ukraine. Das macht mich ohnmächtig und wütend. Ursprünglich wollte ich an dieser Stelle ein paar heitere Zeilen formulieren, weil wir, die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte, als ältestes Jugendzentrum von Ludwigshafen stolz darauf sind, in diesem Jahr unser 60-jähriges Jubiläum zu feiern. Aber im Schatten eines Kriegsszenariums in Osteuropa verschlägt es mir die Sprache und ich schüttele nur den Kopf.

Meine Gedanken sind aber auch bei den vielen Generationen, die unser Jugendhaus durchlaufen haben. Da wurde sich auch schon oft gezofft und gestritten. Wenn wir als Betreuer nicht manchmal eingeschritten wären, hätte es vielleicht auch blaue Flecken geben können.

Friedliche Lösungen herbeizuführen, ist anstrengend und ungemein schwer. Und jetzt leben es die Großen auf der Weltbühne noch vor, wie mit Gewalt eigene Interessen durchgesetzt werden sollen. „Jeder Krieg kennt nur Verlierer“, sagte kürzlich Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Wie Recht sie hat!

Vom Heiligen Franz von Assisi ist ein Gebet überliefert, das mir in diesen Tagen neuen Mut gibt und Ansporn ist:

„Herr, mache mich zu einem Werkzeug Deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst; dass ich verzeihe, wo man beleidigt; dass ich verbinde, wo Streit ist; dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält.“ Ich lasse mir einfach die Hoffnung auf Frieden nicht nehmen.

Dafür bete ich und fühle mich mit den betroffenen Menschen verbunden. Gemeinsam zusammenstehen und füreinander beten, ist kein hohles Einknicken, sondern kraftvolles Zeichen in scheinbarer Aussichtslosigkeit! Mir reicht’s – aber aufgeben ist keine Option.

Der Autor

Andreas Massion (60) ist Leiter der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte in Ludwigshafen