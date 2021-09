Hubertus Heil (48, SPD) kommt am Mittwoch, 15. September, nach Ludwigshafen. Der Bundesarbeitsminister hat seine Teilnahme an einer Podiumsdiskussion der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) im Pfalzbau angekündigt. Deutschland stehe vor großen Aufgaben, es gehe um nicht weniger als den notwendigen klimapolitischen Umbau der gesamten Wirtschaft und Gesellschaft, teilen die Gewerkschafter mit. Wie vor diesem Hintergrund die Arbeitswelt zu gestalten sind, diskutieren Heil, Francesco Grioli (Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands der IG BCE) und Sinischa Horvat (BASF-Betriebsratsvorsitzender). Die Veranstaltung beginnt um 17.15 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr. IGBCE-Mitglieder können sich bis 14. September kostenlos per E-Mail (bezirk.ludwigshafen@igbce.de) anmelden. Die Anzahl der Sitzplätze ist beschränkt. Ein Eintritt zur Veranstaltung ist nur mit einer Bestätigung der Anmeldung und einem 3G-Nachweis (geimpft, genesen oder getestet) möglich.