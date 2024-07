Polizeibeamte haben am frühen Mittwochmorgen in Mannheim-Käfertal einen 51-jährigen Autofahrer überprüft und dabei Drogen gefunden. Der Mann war gegen 4 Uhr in der Oskar-von-Miller-Straße unterwegs. Während der Kontrolle versteckte er eine kleine Tasche unter seinem Sitz. In der Tasche befanden sich eine geringe Menge Kokain und eine Ecstasy-Pille. Der Fahrer hatte weder Führerschein noch Ausweispapiere dabei und geriet bei der Angabe seiner Personalien in Widersprüche. Bei der Überprüfung seiner Identität kam ans Licht, dass ihm seit einer Trunkenheitsfahrt im vergangenen Jahr der Führerschein entzogen worden war. Ein Urintest bestätigte: Der Mann hatte Kokain und Methamphetamine konsumiert. Ein Arzt nahm ihm daraufhin eine Blutprobe ab. Gegen den 51-Jährigen wird nun wegen Drogenbesitzes, drogenbedingter Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.