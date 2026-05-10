Im Kinderwagen auf dem Acker, Vokabeln lernen im Traktor: Jetzt führt Alexander Friedrich den Alexanderhof. Er ist neuer Kreisvorsitzender des Bauern- und Winzerverbands.

„Die Zeiten haben sich geändert“, sagt Alexander Friedrich. Er schaut aus dem Fenster des Aufenthaltsraums. Aus dem Zimmer, das vor seinem Büro liegt, hat man einen schönen Blick in Richtung Pfälzerwald. Bilder von Kartoffeln, die kurios gewachsen sind, hängen an den Wänden. „Ich war als Kind schon bei der Kartoffelernte dabei“, sagt der 46-Jährige. Sein Hof, der Alexanderhof am Rand von Hochdorf-Assenheim, ist ein Familienbetrieb. Doch so etwas wie damals, als er im Kinderwagen dabeigewesen sei, „das wäre heute unvorstellbar“, sagt er und schüttelt den Kopf. Zu viele Sicherheitsbedenken.

So viel zu einem lockeren Einstieg. Wir sind gleich mitten im Thema. Friedrich ist frisch gebackener Vorsitzender des Bauern- und Winzerverbands im Rhein-Pfalz-Kreis und als solcher Nachfolger von Johannes Zehfuß (Böhl-Iggelheim), der dieses Amt seit 2014 innehatte. Und eines der großen Ziele des Hochdorf-Assenheimers ist der Bürokratieabbau. „Es gibt einfach zu viele Portale, bei denen ich überall das gleiche eingeben muss“, hadert er. Für Behörden, und um Verordnungen gerecht zu werden. „Es müsste eine zentrale Datenbank geben, auf die jeder zugreifen kann. Aber davon sind wir noch weit entfernt.“ Leider, sagt der verheiratete Vater von drei Kindern nicht. Muss er auch nicht.

Studium in Bingen

Alexander Friedrich hat in Bingen sein Studium zum Diplom-Agrarwirt abgeschlossen, ist dann vor etwa 20 Jahren in den elterlichen Betrieb eingestiegen. 2021 hat er diesen übernommen. „Es war mir von Anfang an klar, dass ich das machen will“, sagt er mit Nachdruck. „Ich habe Vokabeln gelernt, während ich Traktor gefahren bin“, sagt er und grinst.

Man spürt, dass Friedrich Landwirt mit Leib und Seele ist. „Rausgehen und sehen, wie die Kulturen wachsen, am Boden riechen“, kommt er ins Schwärmen. Und wenn man dann auch noch am Ende ernte, was man gepflanzt habe, sei das ein sehr schönes Erlebnis. Der Hof umfasse aktuell rund 285 Hektar Fläche, davon entfallen 60 Hektar auf den Anbau von Frühkartoffeln, 25 auf Grünland und 120 auf Hirse für die Biogasanlage. Auf der restlichen Fläche wachse Silo-Mais.

Im Februar Zehfuß abgelöst

2017 hat Alexander Friedrich den Vorsitz des Assenheimer Ackerbauvereins übernommen. 2018 wurde er Stellvertreter von Johannes Zehfuß beim Bauern- und Winzerverband auf Kreisebene. Und am 23. Februar wurde er zu dessen Nachfolger gewählt. Er habe sich schon immer für Vereine interessiert. In einer ländlich geprägten Region wie dem Rhein-Pfalz-Kreis hänge vieles in den Orten von der Landwirtschaft ab. „Wenn keine Landwirte mehr da sind, was wird dann aus den ganzen Umzügen?“, fragt er. Und: Die Landwirte leisteten auch mal unbürokratisch schnell Hilfe.

Womit er bei einem weiteren Thema ist, das ihn beschäftigen wird: der Strukturwandel in der Landwirtschaft. „Die Betriebe sterben langsam aber sicher weg“, sagt Friedrich. Oft fände man keine Nachfolger, die die Höfe übernehmen wollten. Die Gemeinschaft in der Landwirtschaft begeistere ihn. „Das wollte ich immer unterstützen, auch, dass es weitergeht.“ Jetzt sei sein Ziel, die Strukturen, so wie sie sind, zu erhalten, sich gegen die Betriebsschließungen zu stemmen.

Wunsch-Team von Stellvertretern

Im Sommer vergangenen Jahres habe es erste Gespräche gegeben, dass er die Nachfolge von Johannes Zehfuß antreten solle. Der habe aufgrund der Altersgrenze auch gar nicht mehr antreten dürfen. Friedrich ist nun für vier Jahre gewählt, wie er erzählt. Tipps, wie er das Amt angehen solle, habe ihm der Vorgänger nicht mit auf den Weg gegeben. „Er hat gesagt: ,Du machst das schon’“, erzählt Alexander Friedrich und lacht. Damit das auch funktioniere, habe er sich sein Wunsch-Team an Stellvertretern zusammengestellt. „Jeder war sofort bereit, mich zu unterstützen. Das hat mir imponiert“, berichtet er. Vanessa Mack (Schifferstadt), Daniel Röß (Frankenthal) sowie Melanie Schmitt (Bobenheim-Roxheim) gehören als Stellvertreter dem Vorstand an.

Man merkt auch, dass Friedrich hautnah erlebt, wovon er spricht. Der Mindestlohn sei ein Thema, mit dem er sich beschäftige. Das Leben und Überleben am Markt sowieso. „Ich habe im Oktober meine Saatkartoffeln bestellt. Die sind Mitte November gekommen. Jetzt habe ich ausgepflanzt. Da geht nichts mehr zurück. Aber ich sehe eben erst Mitte, Ende Mai, was ich dafür bekomme.“ Die Planungssicherheit fehle, was er für seine Kultur bekomme. Die Kosten nehmen darauf keine Rücksicht. Die Preise für Dünger und Kraftstoff steigen.

„Ich will die Region bekannter machen“

„Aber wir machen hier ja keine Bundespolitik“, sagt Friedrich. Gleichwohl wolle er die Probleme, die seine Kollegen und ihn im Kreis plagen, weitertragen und versuchen, die anderen Landwirte zu unterstützen. Sein Telefon habe schon ein paar Mal geläutet. „Für die Politiker in Berlin ist der Kreis nur ein Punkt auf der Landkarte. Aber der Kreis ist sehr vielfältig. Ich will die Region noch bekannter machen, in Deutschland und in Europa.“

Apropos Politik: Alexander Friedrich kann sich gut vorstellen, dass es den Landwirten im Kreis zugutekommt, dass sein Vorgänger erneut in den Landtag gewählt wurde und die CDU jetzt sogar höchstwahrscheinlich in Regierungsverantwortung kommt. Aber man dürfe sich auch nichts vormachen: „So schnell ändert sich nichts.“ Der 46-Jährige ist selbst politisch aktiv. Seit 2019 ist er im Ortsgemeinderat Hochdorf-Assenheim. Gewählt worden ist er über die Liste der CDU. Parteimitglied sei er aber nicht. Seit 2024 hat er auch ein Mandat im Verbandsgemeinderat.

Am meisten Respekt habe er davor, dass er das Amt des Vorsitzenden des Kreisverbands als Ehrenamt ausfüllt. Aber da habe ihm die Geschäftsstelle schon Entwarnung gegeben. „Sie haben gesagt, dass der Betrieb immer vorgeht.“