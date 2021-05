Mit „Fritten, Fuck, Amore“ fing alles an. So nämlich hatten die Schwestern Carolin Milli-Stern und Viola Milli alias „Milliway Fashion“ ihre erste Kollektion mit handbestickten Shirts getauft. Die Bekleidung verkauft das junge Modelabel in Läden der Region, auf Märkten sowie im Netz.

„Made with Love in Monnem“, heißt es auf dem eingenähten Etikett. Doch so ganz stimmt das nicht, denn ein Teil der Shirts wird in Friesenheim bestickt. Viola Milli wohnt dort, und wenn die gelernte Drogistin, die in der Pharmabranche arbeitet, nach Feierabend nach Hause kommt, dann greift sie häufig zu Sticknadel und Stickgarn und legt los. „Trotzdem haben wir einen festgelegten Termin, unseren ,Milliway-Tag’, an dem wir zusammen sticken“, erzählt Carolin Milli. In der Regel einmal pro Woche – meistens dienstags – treffen sich die Schwestern im Mannheimer Lindenhof, um gemeinsam zu werkeln.

Beim Netflixschauen, beim Quatschen, mal im Park oder auf dem gemütlichen Sofa entstehen die einzigartigen Unikate. Dass das Sticken beileibe nicht nur etwas für Omis ist, sondern ein echter Trend, dies zeigen sie mit ihren farbenfrohen Bildern und Schriftzügen.

Zur Marktreife gebracht

„Ich wollte Shirts individualisieren und habe meiner Schwester davon erzählt. Sie fand es direkt klasse und wir haben uns gesagt: Wir probieren es aus“, erzählt Carolin Milli-Stern von den Anfängen. Eine Stickmaschine wollten sie sich aus Kostengründen nicht direkt zulegen, deshalb versuchten sie es per Hand. Das war im März, inzwischen ist viel passiert.

So einige Sticknadeln und Shirts wurden verschlissen, Schriftzüge und Bilder kreiert, umgesetzt und wieder verworfen, ehe die beiden Schwestern ihre Idee von handbestickter Bekleidung zur Marktreife brachten. Kreativ waren sie schon immer, das wurde ihnen von den Eltern in die Wiege gelegt. Lachend erinnern sie sich an ihre selbst bemalten Wände, aber auch an ihre ersten Versuche in der Seidenmalerei.

Klar verteilte Aufgaben

Die Aufgaben im Hause „Milliway Fashion“ sind klar verteilt. Die 25-jährige Viola Milli ist der kreative Kopf des Duos, die zwei Jahre ältere Schwester kümmert sich um den administrativen Part. Carolin Milli-Stern hat Kommunikationswissenschaften an der Uni Hohenheim studiert und ist als Online- und Social Media-Managerin verantwortlich für die Kanäle, wie Instagram oder Facebook.

Eines aber verbindet sie: die Liebe zum Sticken. Am liebsten nämlich sitzen sie nebeneinander und lassen wie von Zauberhand wunderbare Unisex-Shirts entstehen – allesamt mit dem Fair-Wear-Siegel ausgezeichnet und aus 85 Prozent Bio-Baumwolle und 15 Prozent recyceltem Polyester. Die Ideen gehen ihnen dabei nicht aus.

Verkaufsschlager Dubbeglas

„Smile Collection“ haben sie eine Serie getauft. Das Lächeln, das durch die Masken verdeckt sei, damit wieder auf die Straßen zu bringen, sei ihr Ziel, betonen sie unisono.

Farbenfroh: die „Colourful Collection“. Die selbst gebatikten Shirts mit handbestickten Schriftzügen sind so gut gelaufen, dass sie aktuell nicht mehr erhältlich sind.

Ein weiterer Verkaufsschlager: das Dubbeglas – mal in Rot, mal in Gold oder Weiß. „Das ist eines unserer meistgestickten Motive“, sagt Viola Milli schmunzelnd.

Kundenwunsch „Schluri“

Durchschnittlich zwei Wochen dauert es, bis das Shirt, das für rund 35 Euro erhältlich ist, oder der Pulli (77 Euro) nach der Bestellung auf die Reise geht. Die Schwestern sticken fast alles und mussten bei gewissen Aufträgen schon herzhaft lachen. „Schluri“ und so manch anderer kuriose Kosename setzten sie auf Kundenwunsch um.

Carolin Milli-Stern und Viola Milli verstehen sich selbst als „Kinder der Metropolregion Rhein-Neckar“. „Die Chancen, die wir hier haben, hätten wir sonst nirgendwo. In Berlin wären wir mit „Milliway Fashion“ eines unter vielen Unternehmen. Hier nimmt man uns wahr“, hat Carolin Milli-Stern festgestellt. Mit ihren Shirts sind sie mittlerweile auch in Geschäften der Region vertreten, unter anderem im Conceptstore „Oh la la“ in Ladenburg. Auch auf Märkten – die coronabedingt in diesem Jahr rar gesät waren – haben die Schwestern ihre Kleidung feilgeboten. Das Gros ihrer Produkte verkaufen sie aber über die Plattform „Etsy“. Und so landeten Kleidungsstücke von „Milliway Fashion“ bereits in den Großstädten der Republik, wie Berlin, Hamburg, München oder Leipzig. Selbst ein Auftrag aus den Niederlanden erreichte sie.

Ein Teil der Einnahmen geht an die „Seebrücke“

Nachhaltigkeit spielt bei „Milliway Fashion“ eine große Rolle. „Mittelfristig wollen wir Shirts und Pullis selbst produzieren“, sagt Carolin Milli-Stern. Darüber hinaus spielt soziales Engagement bei den beiden Jung-Unternehmerinnen von jeher eine große Rolle. Zehn Prozent ihrer Einnahmen bis Jahresende gehen an die Bewegung „Seebrücke“, die sich für Geflüchtete einsetzt. Momentan betreibt das Duo das Label noch nebenberuflich. Ein eigenes Atelier oder ein Coworking-Space schwebt ihnen irgendwann einmal vor. Und dann wollen sie noch mehr Menschen mit ihren farbenfrohen Stickereien beglücken. Eine Stickmaschine steht mittlerweile auch im Arbeitsraum von Carolin Milli-Stern, doch auf ihre handbestickten Unikate wollen die Frauen dennoch nicht verzichten.

