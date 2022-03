In die Bezirkssportanlage Rheingönheim fließen 2,25 Millionen Euro. Das Geld dafür stammt zu 90 Prozent aus Bundesmitteln, informierte Thomas Gerling als Leiter des Bereichs Sport am Mittwoch die Mitglieder des Sportausschusses. „Der Bauantrag ist mittlerweile eingereicht“, sagte er. Die umgebaute Anlage könnte aber neue Begehrlichkeiten wecken.

„Die Ausschreibungen laufen in diesem Jahr“, sagte Gerling. Die Mittel für die zwei Pakete seien bis 2025 im Haushalt vorgesehen. So weit, so gut. „Der Verein hat jetzt Sorgen, dass die Kabinenkapazität mit der gestiegenen Attraktivität nicht Schritt halten kann“, warnte SPD-Sprecher und Bundestagsabgeordneter Christian Schreider. „Deshalb sollten wir das Projekt mittelfristig im Blick behalten.“ Auch Ulrich Sommer (CDU) sprach sich für dieses Vorgehen aus, auch wenn er den Zeitrahmen dafür „langfristig“ sah. „Die Problematik ist bekannt. Wir haben die Kabinen im Fokus“, versprach der Bereichsleiter.

Geld von der BASF

Erfreuliche Nachrichten hatte Ulrich Spettmann aus dem Bereich Gesellschaftliches Engagement der BASF mitgebracht. „In Kooperation mit dem Ludwigshafener Sportverband wird das Sportspendenprojekt neu aufgelegt.“ So stellt der Konzern wieder 50.000 Euro zur Verfügung, um die sich die rund 150 Vereine der Stadt ab sofort bewerben können. Eine willkommene Zuwendung in einer schweren Zeit, freute sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) in ihrer Funktion als Ausschussvorsitzende. Die Antragsfrist läuft bis 31. Mai, anschließend werden die Bewerbungen von einer unabhängigen Jury geprüft und das Geld bis Ende Juli ausgezahlt.

Für CDU-Sprecher Ulrich Sommer ist dieses Engagement keinesfalls selbstverständlich, aber hochwillkommen. „So können die Vereine ein wenig zuversichtlicher in die Zukunft schauen.“ Es sei ein Signal, dass die BASF als Ludwigshafens größter Arbeitgeber eine gute Nachbarschaft pflege, ergänzte Schreider.

„Host Town“ bei Special Olympic World Games

Darüber hinaus freut sich die Stadt auf ihre Gastgeberrolle im Rahmen der Special Olympic World Games, den großen Sommerspielen für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Vom 17. bis 25. Juni geht das Sportfest in Berlin über die Bühne. Schon in den Tagen zuvor erhalten 216 „Host Towns“ in der Bundesrepublik Besuch einer Delegation von Sportlern, Trainern und Betreuern. „Und Ludwigshafen hat den Zuschlag als Host Town erhalten“, berichtete Gerling.

An vier Tagen im Juni soll eine maximal 20-köpfige Delegation, die noch nicht benannt wurde, einen Eindruck von Ludwigshafen und der Vorderpfalz bekommen. Auch dieses Engagement, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung zueinanderfinden sollen, sei durch die BASF ermöglicht worden, so Steinruck.