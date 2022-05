Nachdem am Freitag gegen 13.15 Uhr in einem mehrstöckigen Gebäudekomplex in der Heidelberger Bahnstadt ein Feuer ausgebrochen war, haben die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Feuer im Erdgeschoss des Bürogebäudes ausgebrochen sein und sich anschließend weiter in die oberen Stockwerke ausgebreitet haben. Durch die Hitzeentwicklung kam es vereinzelt zu kleineren Detonationen von im Gebäude befindlichen Propangasflaschen. Ein Baugerüst, das den Komplex vollständig umgibt, wurde durch die Hitzeentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein Sachverständiger ist vor Ort und prüft derzeit die Statik der Konstruktion, so die Polizei. Die Nachlöscharbeiten einzelner Glutnester dauern weiter an.

Gebäude beschlagnahmt

Auch die umfangreichen Verkehrssperrungen rund um die werden bis auf Weiteres aufrechterhalten. Zur besseren Übersicht wurde zeitweise ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Das Gebäude wurde beschlagnahmt. Eine Begehung des Komplexes ist für die kommenden Tage geplant. Der Gesamtsachschaden dürfte sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf mehrere Millionen Euro belaufen. Neben rund 60 Polizeikräften waren rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Anwohner werden weiterhin angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.