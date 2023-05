Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ist es gestiegenes Interesse am politischen Prozess oder nur der Ausdruck dessen, dass die Unzufriedenheit mit den Verantwortlichen wächst? Am Montag nutzten jedenfalls gleich vier Ludwigshafener die Einwohnerfragestunde zu Beginn der Stadtratssitzung, um ihren Unmut über dies und jenes zu äußern, was eher für zweitere Variante der eingangs gestellten Frage spricht.

Anthimos Dimitriadis ist im Stadtrat kein Unbekannter. Dass er besorgt ist über die Entwicklung im Hemshof, ließ der Diplom-Wirtschaftsingenieur mit griechischen Wurzeln die Kommunalpolitiker