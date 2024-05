Die Kampagne „#OutInChurch“ löste im Januar 2022 ein großes mediales, gesellschaftliches und innerkirchliches Echo aus. 125 queere Mitarbeitende der katholischen Kirche machen sich öffentlich sichtbar als schwul, lesbisch, bi, trans*, nicht-binär oder inter*. Über 500 weitere schlossen sich der Initiative an, mehr als 120.000 Menschen unterstützten ihre Petition an die deutschen Bischöfe. Sie forderten ein kirchliches Arbeitsrecht und eine Kultur, die sie vor Diskriminierung schützt. Aber was hat sich seitdem getan? Miki Herrlein ist nicht-binär, im Vorstand des Vereins „OutInChurch“ und gibt Einblicke in aktuelle kirchliche Entwicklungen. Das Heinrich-Pesch-Haus (HPH)= lädt zusammen mit dem Bildungswerk Hospiz Elias dazu ein, queer-katholischen Aktivismus kennenzulernen sowie Mut und Hoffnung auf Veränderung zu schöpfen. Vortrag und Diskussion gibt es am Donnerstag, 16. Mai, 19 Uhr im HPH, Frankenthaler Straße 229. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen unter Telefon 0621 5999175 oder per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org.