Eine krachende Vorhand, ein befreiter Jubel – Mika Lipp feierte beim 7:2 (5:1)-Erfolg des BASF TC Ludwigshafen gegen den TC Trier am Samstag seinen ersten Ligaerfolg in dieser Saison. Der Jubel fiel nach einem Jahr Verletzungspause euphorisch aus. Am Sonntag folgte ein 5:4-Sieg gegen Nordsaar. Damit führt Ludwigshafen als einziges Team ohne Verlustpunkt die Oberliga-Tabelle an.

Trotz seiner erst 18 Jahren ist der gebürtige Mainzer schon weit gereist, nahm an den Grand-Slam-Jugendturnieren in Wimbledon und Paris teil. „Australien ist letztes Jahr ausgefallen und bei den