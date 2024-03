Über Sinn und Zweck des Beirats für Migration und Integration gibt es eine kontroverse Debatte. Der Vorsitzende Joannis Chorosis sieht das Gremium ohne Reform als „Alibiveranstaltung“. Sein Stellvertreter Ibrahim Yetkin (Grüne) weist die Kritik zurück.

Der Migrationsbeirat sei die einzige Chance für alle Nicht-EU-Ausländer, die in Ludwigshafen wohnen, in der Stadt mitzubestimmen, sagt Yetkin. Eine Position, die neben den Grünen auch die SPD vertritt. Erst wenn es ein kommunales Wahlrecht für alle Einwohner gebe, sei es sinnvoll, über die Existenzberechtigung des Beirats zu reden. Bis dahin sollten die Rechte des Migrationsbeirats ausgeweitet werden. „Wenn das Votum des Beirats mehr Gewicht hätte, würde das sicher auch die Motivation der Mitglieder verbessern“, meint Yetkin. So könne auch die Wahlbeteiligung bei der Wahl des Gremiums gesteigert werden. Für eine Reform des Beirats und für ein verbessertes kommunales Wahlrecht solle sich der Vorsitzende Joannis Chorosis in seiner Partei, der CDU, einsetzen. „Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass Menschen mit Migrationsgeschichte kein gesteigertes Interesse an kommunaler Mitbestimmung haben“, stellt Yetkin klar.

Chorosis hatte gesagt: „Der Beirat ist ein Auslaufmodell und nicht mehr zeitgemäß. Entweder er wird stark reformiert oder er gehört abgeschafft.“ Häufig sei das Gremium nicht beschlussfähig, weil zu wenige der 33 Mitglieder an den Sitzungen teilnehmen. In einer Legislaturperiode von fünf Jahren gebe es maximal drei Anträge in dem Gremium, die ohne weiteres auch im Sozialausschuss behandelt werden könnten. Dies belege das Desinteresse der Beiratsmitglieder. Die eigentliche Integrationspolitik finde im Stadtrat statt. 16 Prozent der Stadtratsmitglieder hätten mittlerweile einen Migrationshintergrund. Der Rat könne jederzeit die Interessen von Migranten aufgreifen.

Appell für Reform

„Der Zustand ist, wie er ist. Das ehrlich zu benennen, sehe ich als Aufgabe des Vorsitzenden. Das Thema Integration ist zu wichtig, um unnötig Schärfe in die Kontroverse zu bringen“, wehrt sich Chorosis gegen Kritik an seinem „Denkanstoß“. Die Argumentation von SPD-Fraktionschef David Guthier, die CDU blockiere das kommunale Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger, helfe nicht weiter bei der Frage, wie es mit dem Migrationsbeirat weitergehen soll. Chorosis plädiert für einen konstruktiven Umgang mit seiner Kritik und appelliert an seine Stadtratskollegen, gemeinsam einen Weg zu finden, wie der Beirat reformiert werden könne. Wenn das Gremium erfolgreich arbeiten würde, könne es Integrationsthemen voranbringen und würde auch auf mehr Akzeptanz stoßen.