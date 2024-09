Wie stellen sich Medienhäuser darauf ein, dass immer mehr Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund haben, und wie können Medien diese Gesellschaft angemessen und repräsentativ abbilden? Mit dieser und anderen Fragen zum Thema „Migration und Medien“ befassen sich die SWR Zukunftstage, die bis Freitag im „Cinema Paradiso & Arte“ im Hemshof mit zahlreichen Journalisten und Gästen aus der Stadtgesellschaft stattfinden.

Ludwigshafen ist laut SWR die Stadt in Rheinland-Pfalz mit dem höchsten Anteil an Menschen mit einer Migrationsgeschichte. „Wir sprechen nicht über, sondern mit den Menschen vor Ort, etwa beim Besuch konkreter Projekte. Experten geben uns konzentrierte Inputs und arbeiten mit uns in Workshops. Wir diskutieren selbstkritisch und konstruktiv über unser journalistisches Tun miteinander – unter anderem in einer Aufzeichnung für ein SWR Kultur-Forum. Wir knüpfen Netzwerke untereinander, mit den Experten und den Menschen vor Ort“, heißt es in einer Ankündigung des Senders.

Als Experten und Verantwortliche aus Medienhäusern mit dabei sind die Kommunikationswissenschaftlerin und Medienkritikerin Nadia Zaboura, der Didaktiker Karim Fereidooni, RHEINPFALZ-Chefredakteur Yannick Dillinger und der ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant Kai Gniffke.