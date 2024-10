Die Mietpreise in Mannheim steigen weiter an, zuletzt um rund acht Prozent. Das geht aus dem neuen qualifizierten Mietspiegel 2025/2026 der Stadt hervor, den die Verwaltung am Mittwoch vorgestellt hat. Demnach liegt die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete nun bei 9,19 Euro pro Quadratmeter.

„Der Wohnungsmarkt in Mannheim