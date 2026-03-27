Günstiger Wohnraum im Zentrum: Taugt ein Mannheimer Modell als Blaupause für Ludwigshafens künftiges Stadtquartier „City West“.

Günstigen Wohnraum zu finden, ist für viele Menschen zum Problem geworden. Im geplanten Stadtquartier „City West“, das in Ludwigshafen auf dem Areal der bisherigen Hochstraße Nord (B44) zwischen Rhein und Hauptbahnhof auf 39 Hektar entlang der künftigen Helmut-Kohl-Allee entstehen soll, ist neben Gewerbe auch der Bau von Wohnungen durch Investoren vorgesehen. Dass es mit dem Konzept des „Miethäusersyndikats“ auch andere Möglichkeiten zur Schaffung bezahlbarer Wohnungen gibt, hat Günter Bergmann, Mitbegründer und Bewohner eines Mannheimer „Syndikatshauses“ nun in einem Vortrag in Ludwigshafen vorgestellt.

Das »City West«-Areal ist in sechs Baufelder aufgeteilt. Grafik: Stadt

Eingeladen hatten die Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Ludwigshafen“ und die Organisation Attac Ludwigshafen/Mannheim. Sprecherinnen beider Gruppen machten dabei ihre Sorge deutlich, dass es bei Bauvorhaben in der „City West“ ähnlich wie am Rheinufer Süd nur um Rendite für Investoren gehen werde und der neu entstehende Wohnraum für Klein- und Normalverdiener nicht bezahlbar sei. „City West ist die Chance, etwas Neues zu machen. Unsere Forderung an die Stadt ist, bezahlbares Wohnen dort möglich zu machen“, betonte eine BI-Sprecherin.

Projekt Mietshäusersyndikat

Um zu zeigen, wie das gehen könne, wolle man das Projekt „Mietshäusersyndikat“ vorstellen. Wie Referent Günter Bergmann sagte, sei er Mitbegründer und Bewohner des Mietshauses und Syndikatsprojekts „umBAU² Turley“ in der Mannheimer Neckarstadt, das bald zehnjähriges Bestehen feiert. Mit dem Abzug der US-Armee aus „Turley“ begann die Konversion ehemaliger Militärgelände in Mannheim. Auf dem großen Gelände in der Neckarstadt plante die Stadt Mannheim vor allem die Schaffung von Wohnraum. Während der Großteil der Flächen und fast alle der denkmalgeschützten Kasernengebäude aus dem Kaiserreich zur Entwicklung an einen Frankfurter Großinvestor gingen, erhielten auch drei ungewöhnliche Baugemeinschaften mit neuen Ideen des Wohnens und Zusammenlebens eine Chance.

Ein erster Plan für die »City West«, der Friedenspark soll als grüne Lunge eine zentrale Rolle spielen. Plan: Stadt

Eine der Gruppen, „umBAU2 Turley“, plante die Errichtung eines „ökologischen Mehrgenerationenhauses“ nach dem sogenannten Syndikatsmodell. Es schaffe bezahlbaren, unkündbaren Wohnraum zur Miete und kein Privateigentum, schickte Bergmann voraus. Nach dem etwas vergünstigten Kauf eines rund 1000 Quadratmeter großen Grundstücks von der Stadt habe die Gruppe innerhalb eines Jahres bis Sommer 2016 mithilfe eines Architekten und Fachfirmen einen energieeffizienten Neubau nach KfW 55-Standard mit zwölf Wohnungen und 980 Quadratmeter Wohnfläche errichten lassen. Heute wohnten im viergeschossigen Holz-Hybrid-Gebäude 18 Erwachsene und 15 Kinder, untergebracht seien auch zwei syrische Flüchtlingsfamilien.

Der Mietpreis, lange Zeit bei 8,50 Euro, liege heute bei 8,90 Euro pro Quadratmeter. Möglich sei dies, weil konsequent auf den niedrigen Baupreis geachtet und keine Profitspanne angestrebt werde. „Alle um uns herum zahlen viel mehr“, stellte Bergmann fest. Gekostet habe das Projekt 2,7 Millionen Euro. Finanziert worden sei es durch Kredite, die durch die Mieteinnahmen abbezahlt werden.

Pro Haus eine GmbH

Wie er den rund 20 Besuchern des Vortrags erläuterte, funktioniert die Finanzierung nach dem sogenannten Syndikatsmodell. Gegründet werde pro Haus jeweils eine Haus GmbH, die als Vermieter auftritt. Ihre beiden Gesellschafter seien die Hausgemeinschaft der Bewohner sowie das s genannte Mietshäusersyndikat, ein Verbund von inzwischen 209 Hausprojekten. Ein Verkauf sei daher ausgeschlossen.

Logo Fürs Quartier Foto: Stadt

Die Syndikats-Mitglieder verhelfen neuen Hausprojekten mit einer Finanzspritze in Form eines gering verzinsten Kredits zum nötigen Startkapital. Mit einem Betrag von 750.000 Euro und KfW-Fördergeldern sei es ihnen dann möglich gewesen, einen regulären Bankkredit zu bekommen, berichtete Bergmann. Das Ende der Tilgung sei 2045. Dazu werde in einen Soli-Fonds eingezahlt, der neuen Syndikatsprojekten zugutekomme.

Er kenne nur zwei bei insgesamt 209 Projekten, die aufgrund widriger Umstände gescheitert seien, zeigte er sich vom System überzeugt. Was mögliche Syndikatshäuser in Ludwigshafen angehe, müssten bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Ein von der Stadt freigehaltenes Grundstück sei das A und O. Dazu müsse interessierten Menschen die nötige Zeit zur Entwicklung einer aktiven Gruppe gegeben werden. Das Projekt in Turley habe mit sechs Leuten angefangen, meinte er.

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