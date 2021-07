In einer aktuellen Aktion der Stadtverwaltung, Bereich Soziales und Wohnen im Sozialdezernat, werden Bauträger aus der Region angeschrieben und über die Fördermöglichkeiten der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum informiert.

Die Mitarbeiter erläutern in den Schreiben die Möglichkeiten der sozialen Mietwohnraumförderung der ISB Rheinland-Pfalz. Die Förderung richte sich an alle, die bereit sind, Mietwohnraum insbesondere Haushalten mit geringem Einkommen zu überlassen. Dies müsse nicht zwingend Neubauten betreffen, auch für bereits bestehende Gebäude gebe es die Möglichkeit, Wohnungen in Sozialwohnungen umzuwandeln und eine entsprechende Förderung zu erhalten. Förderempfänger könnten sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen sein. Die Förderung stehe allen zu gleichen Konditionen offen, die ein nach den Förderprogrammen beschriebenes Vorhaben ausführen. Das geförderte Objekt müsse sich in Rheinland-Pfalz befinden.

Für alle angebotenen Programme der Mietwohnraumförderung gelte, dass der Empfänger als Gegenleistung für die Fördergelder Pflichten, insbesondere Belegungs- und Mietbindungen übernimmt. Er verpflichte sich, nur an Haushalte, die die vorgegebenen Einkommensgrenzen einhalten, zu vermieten und nicht mehr als die vereinbarte Miete zu verlangen, die regelmäßig unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete liege.

„Fördermöglichkeiten nicht hinreichend bekannt“

„Bezahlbarer Wohnraum, zum Beispiel für einkommensschwache Familien, Sozialhilfeempfänger oder Alleinerziehende, ist immens wichtig in allen Kommunen und natürlich auch in Ludwigshafen. Immer wieder stelle ich fest, dass die Fördermöglichkeiten seitens des Landes nicht hinreichend bekannt sind bei Investoren oder Eigentümer von Mietwohnungen. Daher ergreift mein Dezernat nun die Initiative und schreibt Investoren direkt an“, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD).

Noch Fragen?

Der Bereich Soziales und Wohnen steht an der Mietraumförderung Interessierten für eine Beratung zur Seite. Sie können sich telefonisch an Claudia Balthes wenden, 0621/504-2992, oder per E-Mail an wohnraumfoerderung@ludwigshafen.de.