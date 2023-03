Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Ludwigshafen gibt es nach einer Untersuchung des Pestel-Instituts keinen Wohnraum mehr für Geringverdiener. Die Mieten für einfache Wohnungen seien zuletzt viermal so stark gestiegen wie die Lebenshaltungskosten, hat das Forschungsunternehmen mit Sitz in Hannover festgestellt.

Das Pestel-Institut hat Ludwigshafen nach eigenen Angaben auf den „Wohn-Prüfstand“ gestellt: Die vom Job-Center übernommenen Mieten für Single-Haushalte seien innerhalb von gut