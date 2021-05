Das Impfzentrum in der Ludwigshafener Walzmühle wird noch bis mindestens 15. August weiterbetrieben. Laut Stadt sei damit nach dem ersten halben Jahr eine „mietvertraglich gesicherte Verlängerungsoption“ genutzt worden. Da der Bund die Finanzierung von Impfzentren jedoch bis 30. September sicherstellt, werde es vermutlich eine weitere Verlängerung für das Ludwigshafener Impfzentrum geben, so ein Stadtsprecher. Ob es auch nach Ende September noch weitergeht, sei davon abhängig, was Bund und Land grundsätzlich zum weiteren Betrieb der Impfzentren beschließen.

Impfzentrum an Pfingstmontag geschlossen

Am Pfingstmontag (24. Mai) bleibt das Impfzentrum geschlossen. Von Dienstag, 25. Mai, bis Freitag, 28. Mai , sind laut Stadt mit dem Präparat von Biontech 1973 Impfungen, mit dem von Moderna 2133 und mit Astrazeneca 463 Impfungen vorgesehen.