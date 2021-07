Ein 53-Jähriger aus Ludwigshafen ist am Donnerstag von einem Unbekannten angerufen worden, der in englischer Sprache behauptete, Mitarbeiter des Softwarekonzerns Microsoft zu sein. Der Anrufer gab vor, dass der Computer des 53-Jährigen gehackt worden sei. Der Ludwigshafener erkannte schnell, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und beendete das Gespräch. Die Polizei weist darauf hin: Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgten Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Wer einen Anruf erhält, sollte auflegen und die Polizei verständigen. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden sich weitere Informationen zu diesem Thema.