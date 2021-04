Die Polizei warnt erneut vor Telefonbetrügern, die sich als Mitarbeiter des Softwarekonzerns Microsoft ausgeben, um so an Geld zu kommen. Der jüngste Fall ereignete sich am Dienstagvormittag: Ein 63-jähriger Ludwigshafener erhielt einen Anruf von einem Mann, der in englischer Sprache behauptete, Mitarbeiter von Microsoft zu sein. Der 63-Jährige durchschaute den Trick und legte sofort auf. Die Polizei weist darauf hin, dass Microsoft keine unaufgeforderten Telefonanrufe mache, um schadhafte Geräte zu reparieren. Kontakt erfolge fast ausschließlich per E-Mail. Wer einen Betrugsanruf erhält, sollte auflegen und die Polizei informieren.