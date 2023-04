Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir Michaela Möckel aus Süd getroffen. Die 43-Jährige war mit Hund Lilly in der Mundenheimer Straße/Ecke Pfalzgrafenstraße unterwegs.

Na, der Hund ist ja nicht so nett ... Der hat den Fotografen und mich ganz schön böse angebellt. Wie heißt er?

Das ist die Lilly, und die ist eigentlich