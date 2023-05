Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Freude an der Musik ist ungebrochen, und das spielerische Niveau ist es auch. Das hat die in kammermusikalischer Besetzung angetretene Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz bei ihren Auftritten im Ludwigshafener Pfalzbau bewiesen. Für ebenfalls bemerkenswerte Ansprüche stand an ihrer Spitze auch Chefdirigent Michael Francis ein.

Zur Erinnerung: Die Jubiläumssaison der Staatsphilharmonie 100 Jahre nach ihrer Gründung wurde durch die Covid-Pandemie grausam unterbrochen; alle schönen Pläne stehen derzeit in Frage.