Zum Saisonabschluss in der Dritten Handballliga empfängt die mHSG Friesenheim/Hochdorf den Tabellenzweiten HSG Krefeld Niederrhein im Hochdorfer TVH-Sportzentrum. Sportlich ist der Wert der Partie überschaubar.

So ist den Gästen der zweite Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen, die Gastgeber haben hingegen den Klassenverbleib sicher.

„Es ist noch offen, wie unser Kader am Samstag aussehen wird. Aber sagen wir mal so: Das Durchschnittsalter wird sehr niedrig sein“, sagt mHSG-Trainer Gabriel Schmiedt und lässt damit durchblicken, dass er zum Saisonabschluss vor allem seine Nachwuchsspieler einsetzen wird. In der Hoffnung, dass sie die Chance nutzen werden, sich noch einmal vor hoffentlich zahlreichen Zuschauern zu präsentieren.

Vor allem die Abwehr wird dabei gegen den zweitbesten Angriff der Liga gefordert sein, denn die Mannschaft vom Niederrhein hat noch keinen Grund, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, hat noch die Aufstiegsspiele gegen den HSG Konstanz vor Augen. „Ich bin heilfroh, dass es für uns um nichts mehr geht“, so Schmiedt, der stolz auf den Saisonendspurt seiner Mannschaft ist. Die will am Samstag ein letztes Mal den Favoriten ärgern. Spielbeginn im TVH-Sportzentrum ist um 19 Uhr.