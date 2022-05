Der gebürtige Heidelberger Daniel Meyer ist neuer Digitalisierungsbeauftragter der Stadt. Der 33-Jährige hat sein Amt am Montag angetreten. Er wird im Büro von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) arbeiten. Damit verortet die Verwaltung das Thema Digitalisierung erstmals an ganz zentraler Stelle.

„Zu den künftigen Aufgaben Meyers gehört es, eine gesamtstädtische Digitalstrategie und die damit verbundenen integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepte gemeinsam mit den Beteiligten zu entwickeln, zu bündeln und voranzutreiben“, informiert die 3900 Mitarbeiter starke Verwaltung. Dazu zählten insbesondere die Themenfelder Energie, Umwelt, Klimaschutz, Mobilität, Kultur und Bildung, Wirtschaft, soziale Teilhabe sowie digitale und technische Infrastruktur.

Er kommt von der FH Südwestfalen

Meyer ist Wirtschaftsingenieur und Transformationsmanager und war bislang als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Südwestfalen unter anderem auch für den Bereich der Start-ups verantwortlich. Seine Aufgaben orientierten sich an den Herausforderungen einer zukunftsfähigen und nachhaltigen digitalen Kommune, die ein hohes Maß an Vernetzung und Zusammenarbeit mit Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in Stadt und Region erfordere.

„Schlüsselfunktion in der Stadt“

„Ich freue mich, dass wir mit Daniel Meyer einen engagierten Kollegen gewinnen konnten, der eine zentrale Schlüsselfunktion in der Stadt wahrnehmen wird. Dadurch, dass die Stabsstelle unmittelbar meinem Büro zugeordnet ist, möchte ich ein deutliches Zeichen setzen und zugleich ein Versprechen einlösen“, sagt OB Steinruck. „Die Digitalisierung in zentralen Teilbereichen des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt, verbunden mit einer noch stärkeren Ausrichtung aller unserer Leistungen auf die Bedürfnisse der Bürger, ist eines der zentralen Zukunftsthemen für die Stadtgesellschaft und die Verwaltung.“