Eine Blaskapelle spielt Techno-Lieder. Was auch einfach nach einer launigen Fastnachtsidee klingen könnte, ist in Wahrheit einer der aufregendsten Live-Erlebnisse in der Musikwelt: die Brass-Band „Meute“ aus Hamburg sorgt mit Pauken und Trompeten für Ekstase.

Zuletzt hat die 11-köpfige Formation beim berühmten Coachella-Festival in Kalifornien neben Namen wie Billie Eilish den Marsch geblasen. Auch bei ihrem Auftritt in Mannheim versprüht