Paul Metzger ist am Pfingstsonntag offiziell in sein Amt als Dekan des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen eingeführt worden. Bei dem feierlichen Gottesdienst in der Apostelkirche (Hemshof) verpflichtete Oberkirchenrätin Marianne Wagner den neuen Dekan. Die musikalische Gestaltung hatte Bezirkskantor Tobias Martin. Metzger folgt auf Barbara Kohlstruck, die das Amt zehn Jahre innehatte und nun im Ruhestand ist. Der 48-jährige Metzger bleibt als Pfarrer in der Pfingstweide weiter tätig. Als Dekan hat er die Aufsicht über die kirchliche Arbeit aller evangelischen Gemeinden in Ludwigshafen und in Altrip, die zum Kirchenbezirk gehören.