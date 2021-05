Mit einem Beschluss des Stadtrats am Montag könnte das „Metropol“ auf die Zielgerade einbiegen. Wird das Hochhaus auf dem Berliner Platz nach Jahren des Schlingerns also bald gebaut? Die Rahmenbedingungen regelt ein Vertrag. Darin geht es um Parkplätze, Fristen – und um Bäume.

Bis tatsächlich die Bauarbeiten auf dem Berliner Platz starten, dauert es wohl noch. Doch gemessen daran, dass seit fünfeinhalb Jahren in Ludwigshafen über das „Metropol“ gesprochen wird und sich seitdem wenig Sichtbares getan hat, geht es nun in Richtung Zielgerade. Am Montag steht der Satzungsbeschluss zum „Hochhaus Berliner Platz“ auf der Tagesordnung im Stadtrat. Wenn das Gremium zustimmt, kann das Ettlinger Unternehmen Timon Bauregie anschließend einen Antrag auf Baugenehmigung stellen. Genau genommen stellt ihn die Metropol Projektentwicklung Ludwigshafen GmbH, hinter der aber Timon steckt. Sobald die Genehmigung steht, können tatsächlich die ersten Arbeiten starten.

Viele Eckpunkte zum Projekt sind in einem 18-seitigen Durchführungsvertrag geregelt. Auch dem muss der Stadtrat zustimmen. Ein solcher Vertrag ist nichts Ungewöhnliches. Er regelt, welche Seite – also Stadt oder Bauherr – für was zuständig und verantwortlich ist. Und das oft bis ins kleinste Detail.

167 Fahrradstellplätze vorgesehen

Bereits bekannt ist, dass ein 19-geschossiger Hauptbau und ein siebengeschossiger Nebenbau errichtet werden sollen. Unter dem Platanenhain wird außerdem eine Tiefgarage mit 127 Stellplätzen entstehen. Weitere 183 Plätze sollen wohl in der Pfalzbau-Tiefgarage nachgewiesen werden. Denn nach der Bauordnung müsste es am „Metropol“ eigentlich 310 Parkplätze geben. Zudem sind laut Unterlagen, die am Montag zur Diskussion stehen, 167 Fahrradstellplätze geplant.

Schäden an Haltestelle beseitigen

Im ersten bis neunten Stockwerk des Hochhauses soll Platz für 200 Hotelzimmer sein, in den oberen Geschossen für Büroräume. Fürs Nebengebäude sind ebenfalls Büros und Arztpraxen geplant, im Erdgeschoss sollen Einzelhandel, Dienstleistung oder Gastronomie Platz finden. Zur Vereinbarung zwischen Stadt und Bauherr gehört auch, dass Timon Bauregie die Überdachung der Straßenbahnhaltestelle am Berliner Platz repariert. Einige der Lücken im Glasdach stammen noch aus Zeiten des „Tortenschachtel“-Abrisses im Jahr 2015. Eine erstes Schriftstück dazu, dass der „Metropol“-Erbauer die dortigen Schäden beseitigt, stammt noch aus Zeiten von Oberbürgermeisterin Eva Lohse und Baudezernent Klaus Dillinger (beide CDU). Auch Günther Tetzner hatte es unterschrieben. Der Geschäftsführer bei Timon hatte vor fünfeinhalb Jahren als Investor die Pläne zum „Metropol“ vorgestellt, war dann aber nach zahlreichen Verzögerungen und Pannen rund um den Bau zuletzt nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten.

Außerdem gehört zum Vertrag zwischen Stadt und den „Metropol“-Erbauern „die vollständige Wiederherstellung und Wiederbepflanzung des Platanenhains“ – und zwar mit den ursprünglichen Bäumen. Darum muss sich ebenfalls Timon kümmern. Die Platanen sollen für den Bau der Tiefgarage vorübergehend ausgegraben und versetzt, dann wieder zurückgepflanzt werden. Auch dazu ist jeder Schritt im Detail schriftlich festgehalten. Sollten Bäume die Aktion nicht überstehen, müssen sich die „Metropol“-Bauer beispielsweise um gleichwertigen Ersatz kümmern.

Fertig im dritten Quartal 2022?

Zur entscheidenden Frage, wann es tatsächlich los geht mit dem Bau, gibt die Stadt nur einen Rahmen vor. Der Antrag auf Baugenehmigung muss spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten des Bebauungsplans eingereicht werden. Ebenfalls spätestens ein halbes Jahr nachdem die Baugenehmigung gültig ist, müsse mit den Arbeiten begonnen werden.

Auf der Internetseite des „Metropol“ heißt es, dass das Hochhaus im dritten Quartal 2022 fertig sein soll. 120 Millionen Euro wird es nach dem letzten Stand kosten. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ zu aktuellen Daten wollte sich Timon-Geschäftsführer Stephan Mertens nicht äußern. „Wie immer vor den Sitzungen des Entscheidungsgremiums werden wir diesem nicht vorgreifen“, sagte er mit Blick auf den Stadtrat am Montag. Nach allen Hürden, die das „Metropol“ zahlreichen Kritikern zum Trotz genommen hat, ist mit einer Zustimmung aus dem Gremium zu rechnen. Doch nicht alle sind begeistert von dem Vorhaben. Auch viele Bürger stehen dem „Metropol“ kritisch gegenüber. Bei den Offenlagen sind laut Stadt insgesamt 41 Stellungnahmen von 32 Menschen eingegangen.

Zur Sache: Neuer Baudezernent

Der Stadtrat wählt am Montag einen Nachfolger für den aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt geschiedenen Baudezernenten Klaus Dillinger (59, CDU). SPD, CDU, die Grünen im Rat, die Fraktion Grüne und Piraten, FDP, FWG und Linke haben sich für einen gemeinsamen Kandidaten ausgesprochen: Alexander Thewalt (52, parteilos). Er arbeitete bisher als Leitender Baudirektor im Verkehrsamt der Stadt Heidelberg. Thewalt wird vom Stadtrat eine breite Mehrheit bekommen und damit für die kommenden acht Jahre als Dezernent für Bauen, Umwelt, Verkehr sowie den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) verantwortlich sein. Dazu gehören die Müllabfuhr, die Grünflächen und die Friedhöfe. Thewalt werden über 1000 Mitarbeiter in Ludwigshafen unterstehen, in Heidelberg sind es 72. Der Stadtrat beschäftigt sich neben der Personalentscheidung auch mit Bauvorhaben in den Stadtteilen, Schulsanierungen und dem Kauf eines gebrauchten Rettungswagens für den Katastrophenschutz. Bürger können die Sitzung ab 15 Uhr im Netz unter stadtratlive.ludwigshafen.de verfolgen.